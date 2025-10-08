El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

El día de hoy, 8 de octubre de 2025, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 23 grados , lo que sugiere un inicio de día cálido y soleado. A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 28 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 44% y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 52% hacia el final de la jornada. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico. Sin embargo, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado.

El viento soplará predominantemente del oeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 19 km/h. En las horas más activas, especialmente entre las 20:00 y 21:00, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 35 km/h. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente en las áreas más abiertas de la ciudad.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 24 grados hacia las 21:00. La puesta de sol está programada para las 19:47, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso en un cielo despejado. La combinación de la temperatura agradable y la ausencia de nubes promete un espectáculo visual digno de ser apreciado.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy es ideal para actividades al aire libre, ya sea para pasear por el centro histórico, disfrutar de un café en una terraza o realizar deportes en el parque. La ausencia de lluvias y el cielo despejado son factores que invitan a los jaeneros a aprovechar al máximo este día soleado. Se recomienda llevar protección solar, ya que la radiación UV puede ser alta durante las horas centrales del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-07T20:57:12.