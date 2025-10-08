El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

El día de hoy, 8 de octubre de 2025, Córdoba se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 30 grados en horas de la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 62% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 34% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica podría ser más llevadera debido a la baja humedad en las horas centrales del día. Sin embargo, al caer la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a lo largo de la jornada, con velocidades que oscilarán entre 4 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor del día. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor refrescante, especialmente durante las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones en Córdoba hoy, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será óptima, lo que favorecerá tanto a quienes se desplacen por la ciudad como a aquellos que deseen disfrutar de un paseo por los parques y espacios abiertos.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 19:51, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un ambiente más fresco para la noche. La temperatura mínima se espera que ronde los 22 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable al aire libre.

En resumen, el tiempo en Córdoba para hoy es ideal para actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento moderado que aportará frescura. Es un día perfecto para disfrutar de la ciudad y sus alrededores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-07T20:57:12.