El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

El día de hoy, 8 de octubre de 2025, Castilleja de la Cuesta se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 21 grados a la 1 de la madrugada y 20 grados a las 2 de la madrugada.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con 28 grados . Este calor será acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará en un 65% por la mañana, irá disminuyendo a medida que la temperatura suba, llegando a un 49% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, a pesar del calor, la sensación de bochorno será moderada, lo que hará que el tiempo sea más llevadero.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la madrugada, se registrarán vientos del oeste con velocidades que oscilarán entre los 14 y 21 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección hacia el suroeste, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h en la tarde. Esto no solo contribuirá a refrescar el ambiente, sino que también podría generar algunas rachas más intensas en áreas abiertas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La ausencia de nubes significativas permitirá que los rayos del sol calienten la superficie, haciendo de este un día ideal para disfrutar de actividades al exterior, ya sea un paseo por el parque o una reunión con amigos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados a las 10 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:57. En resumen, Castilleja de la Cuesta disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para aprovechar al máximo el aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-07T20:57:12.