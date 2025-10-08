El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

Hoy, 8 de octubre de 2025, Cartaya se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 28 grados, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 77% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 39% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, a pesar de las altas temperaturas. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste con velocidades que oscilarán entre los 13 y 21 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 40 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas. Este viento fresco ayudará a mitigar la sensación de calor, haciendo que el tiempo sea más tolerable.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por la playa o eventos familiares en parques.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24 grados hacia el final del día. La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que rondarán los 19 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable bajo las estrellas.

El orto se producirá a las 08:30 y el ocaso a las 20:01, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente cálido, seco y ventoso, perfecto para aprovechar al máximo este hermoso día de octubre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-07T20:57:12.