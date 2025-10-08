El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

El día de hoy, 8 de octubre de 2025, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 22 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 58% y aumentando gradualmente hasta llegar al 69% en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de calor moderada, especialmente durante las horas centrales del día, cuando la temperatura alcanzará su punto máximo de 28 grados entre las 4 y las 5 de la tarde. Sin embargo, la brisa suave del sur-suroeste, que alcanzará velocidades de hasta 22 km/h, ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio refrescante.

A lo largo de la tarde, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la superficie, pero también se espera que la temperatura comience a descender hacia la noche, alcanzando los 24 grados a las 9 de la noche. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 19:55, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias en ninguna parte del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La estabilidad del tiempo se mantendrá, con un cielo despejado que se extenderá hasta la noche.

Es importante mencionar que, aunque las temperaturas serán agradables, la humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas de mayor calor. Por lo tanto, se recomienda a los habitantes de Carmona que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día.

En resumen, el tiempo en Carmona para hoy se presenta como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que la jornada sea placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-07T20:57:12.