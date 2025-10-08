El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

El día de hoy, 8 de octubre de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Camas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 21 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 65% al amanecer, pero se espera que disminuya gradualmente a medida que el día avance, estabilizándose en torno al 59% por la tarde. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 12 y 18 km/h. A lo largo de la tarde, el viento podría intensificarse, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. La dirección del viento será predominantemente del suroeste, lo que es típico en esta época del año.

No se esperan precipitaciones durante el día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Camas podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes significativas permitirá que el sol brille con fuerza, alcanzando su punto máximo alrededor de las 2 de la tarde, cuando se espera que la temperatura llegue a su máximo de 30 grados .

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, y las temperaturas comenzarán a descender lentamente. Para las horas de la noche, se anticipa que la temperatura baje a 21 grados , lo que proporcionará un ambiente agradable para disfrutar de la velada. La puesta de sol se producirá a las 19:56, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir a pasear, hacer deporte o simplemente relajarse en un parque.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-07T20:57:12.