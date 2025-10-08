El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

El día de hoy, 8 de octubre de 2025, se presenta en Cabra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 21 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, alcanzando los 28 grados, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 64% por la mañana y descendiendo a un 36% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que la temperatura sea más llevadera. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento también podría generar algunas rachas que, aunque no serán peligrosas, podrían ser notadas especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:50 horas. La visibilidad será excelente, lo que permitirá observar el cielo estrellado en la noche.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se aconseja aprovechar al máximo el día, manteniendo precauciones ante el sol y disfrutando de las agradables condiciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-07T20:57:12.