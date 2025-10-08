El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

Hoy, 8 de octubre de 2025, Las Cabezas de San Juan disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, especialmente entre las 2 y las 3 de la tarde, lo que contribuirá a un tiempo agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 29 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 21 grados, descendiendo ligeramente a 19 grados en las horas más frescas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 2 de la tarde, donde se espera que se registren 29 grados. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, situándose en torno a los 24 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando hasta un 97% a las 8 de la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 50% por la tarde, lo que hará que el tiempo sea más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes de Las Cabezas de San Juan podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y del entorno natural.

En resumen, el día se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo mayormente soleado, temperaturas agradables y vientos moderados. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de lo que la localidad tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-07T20:57:12.