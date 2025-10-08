El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

El día de hoy, 8 de octubre de 2025, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 29 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 65% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 41% en las horas de la tarde. Esto indica que, aunque el día será caluroso, la sensación de bochorno será moderada, lo que hará que la temperatura sea más llevadera. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur-suroeste con velocidades que oscilarán entre los 12 y 35 km/h a lo largo del día. Las rachas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento también podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones en Bormujos durante el día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes deseen disfrutar de un día en el campo o realizar actividades deportivas.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 25 grados hacia las 19:00 horas. El ocaso se producirá a las 19:57, marcando el final de un día soleado y cálido. La noche se presentará con cielos despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable, ideal para paseos nocturnos o reuniones al aire libre.

En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda aprovechar al máximo este día soleado, manteniendo siempre precauciones ante el calor y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-07T20:57:12.