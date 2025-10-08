El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

El día de hoy, 8 de octubre de 2025, Bailén se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 23 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 37% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 69% en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante la tarde, cuando se prevé que la temperatura alcance su punto máximo de 30 grados entre las 5 y las 6 de la tarde. Sin embargo, la combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará que sea un día propicio para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera constante desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 17 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor. La dirección del viento también contribuirá a mantener el ambiente fresco, especialmente en las horas de mayor temperatura.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados hacia las 10 de la noche. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá a las 19:47. La combinación de un cielo claro y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para paseos al aire libre o reuniones familiares.

En resumen, Bailén disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y los 30 grados , sin posibilidad de lluvia y con un viento moderado que aportará frescura al ambiente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-07T20:57:12.