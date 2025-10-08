El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

El día de hoy, 8 de octubre de 2025, Baeza se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 22 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 16:00 horas, alcanzando los 27 grados, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 39% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 50% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas centrales del día. Sin embargo, la brisa suave que se espera, con vientos del oeste y suroeste, ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio agradable.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias en Baeza hoy. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el día, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la ciudad, ya sea paseando por sus calles históricas o disfrutando de la gastronomía local en las terrazas.

Los vientos serán moderados, con velocidades que oscilarán entre 4 y 15 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto se traduce en una brisa agradable que, aunque no será fuerte, puede ser suficiente para refrescar el ambiente, especialmente en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender lentamente, alcanzando los 22 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 19:46, marcando el final de un día soleado y cálido. La noche se presentará con cielos despejados, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado, ideal para quienes deseen salir a pasear o simplemente relajarse al aire libre.

En resumen, el tiempo en Baeza para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Es un día ideal para explorar la belleza de esta histórica ciudad andaluza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-07T20:57:12.