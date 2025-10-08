El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

El día de hoy, 8 de octubre de 2025, Baena se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 22 grados a la 1 de la tarde.

Durante la tarde, se espera que las temperaturas continúen su tendencia ascendente, alcanzando un máximo de 29 grados entre las 3 y las 4 de la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 31% y el 39%, lo que proporcionará un ambiente relativamente seco y cómodo para las actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur y el suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se anticipa que el viento alcance velocidades de hasta 19 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor.

A lo largo del día, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los residentes de Baena pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

En la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena observación de las estrellas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados a las 11 de la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos suaves. Es un día perfecto para salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la belleza del entorno. La combinación de buen tiempo y temperaturas agradables promete un día placentero para todos los baenenses.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-07T20:57:12.