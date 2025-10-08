El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

El día de hoy, 8 de octubre de 2025, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 21 grados a la 1 de la tarde.

A lo largo del día, la temperatura irá disminuyendo gradualmente, con un máximo previsto de 31 grados en la tarde, alrededor de las 4 y 5 de la tarde. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 44% y el 36%, lo que puede generar una sensación de calor moderada, especialmente en las horas más cálidas del día.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del noroeste con velocidades de hasta 6 km/h, aumentando a medida que avanza el día. Para la tarde, se prevé que el viento sople del oeste con rachas que alcanzarán hasta los 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas, ya que podrían ser más intensas en las horas pico.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre. La ausencia de nubes significativas permitirá que los rayos del sol calienten la superficie, contribuyendo a un ambiente luminoso y claro.

La puesta de sol se producirá a las 19:48, marcando el final de un día que, aunque caluroso, se caracterizará por su estabilidad climática. Las condiciones meteorológicas son propicias para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en espacios abiertos. En resumen, Andújar vivirá un día de clima primaveral, ideal para aprovechar al máximo el exterior.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-07T20:57:12.