El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

El día de hoy, 8 de octubre de 2025, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 28 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido y soleado.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 84% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 53% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que las actividades al aire libre sean más placenteras. La brisa del norte, que soplará a lo largo del día, contribuirá a mantener un ambiente fresco y cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople con una velocidad que oscilará entre los 4 y 13 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 38 km/h por la tarde. Este aumento en la velocidad del viento podría ser más notable en las zonas abiertas, donde se sentirá con mayor intensidad. La dirección del viento será predominantemente del norte y noroeste, lo que puede ofrecer un alivio del calor en las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. El ocaso se producirá a las 20:00, momento en el que el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer.

En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa agradable que hará que la jornada sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-07T20:57:12.