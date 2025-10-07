El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

El día de hoy, 7 de octubre de 2025, Utrera se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un inicio de día luminoso y cálido. Las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 19 grados a las 04:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 30 grados hacia la tarde.

La humedad relativa también jugará un papel importante en el confort del día. Comenzando en un 61% a medianoche, la humedad irá disminuyendo a lo largo del día, llegando a un 35% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación térmica podría ser más llevadera gracias a la baja humedad en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento, aunque moderado, contribuirá a mantener el ambiente fresco y agradable, especialmente durante las horas de mayor temperatura.

No se anticipan precipitaciones en el pronóstico, con un 0% de probabilidad de lluvia a lo largo del día. Esto significa que los residentes de Utrera pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias y el cielo despejado son ideales para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en parques y espacios abiertos.

El ocaso se producirá a las 19:57, marcando el final de un día que promete ser cálido y soleado. Con temperaturas que se mantendrán en torno a los 25 grados hasta el anochecer, la velada se presentará como una oportunidad perfecta para disfrutar de cenas al aire libre o reuniones con amigos y familiares. En resumen, el tiempo de hoy en Utrera será propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente cálido y despejado que invitará a salir y aprovechar el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.