El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

El día de hoy, 7 de octubre de 2025, se espera en Úbeda un tiempo mayormente despejado, con un estado del cielo que se mantendrá poco nuboso durante las primeras horas de la mañana y despejado a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 28 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 64% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 36% hacia la tarde. Esto indica que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde ofrecerá un ambiente más seco y cómodo. Es un buen momento para realizar actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en todo el día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia.

En cuanto al viento, se registrará una brisa suave predominante del sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor en las horas más cálidas del día. La dirección del viento sugiere que no habrá cambios bruscos en las condiciones climáticas, manteniendo un ambiente estable.

La salida del sol se producirá a las 08:14, y el ocaso será a las 19:47, lo que brinda una buena cantidad de luz solar durante el día. Este es un factor a tener en cuenta para quienes planean actividades al aire libre, ya que se podrá disfrutar de una larga jornada iluminada por el sol.

En resumen, el tiempo en Úbeda para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los habitantes y visitantes aprovechar el buen tiempo, ya sea para pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de un día en la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.