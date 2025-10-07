El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

El día de hoy, 7 de octubre de 2025, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 22 grados , descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 19 grados a las 04:00, pero comenzará a recuperarse rápidamente. Para las 10:00, se prevé que la temperatura alcance los 22 grados, y durante la tarde, se espera un máximo de 32 grados a las 17:00, lo que indica un día cálido y soleado.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se sitúa en un 62%, aumentando hasta un 92% a las 08:00, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, alcanzando un 36% a las 19:00, lo que contribuirá a una sensación más cálida durante la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 10 y 20 km/h. La dirección del viento variará, predominando del noreste en las horas de la mañana y del suroeste durante la tarde. Esto podría generar una ligera brisa que, combinada con las altas temperaturas, ofrecerá un alivio en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá a los residentes y visitantes disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El orto se producirá a las 08:24, mientras que el ocaso está programado para las 19:58, brindando una larga jornada de luz solar. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre en Tomares, con un tiempo cálido, despejado y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.