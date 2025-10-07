El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

El día de hoy, 7 de octubre de 2025, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre y para aquellos que deseen disfrutar de un paseo por el parque o simplemente relajarse en sus jardines.

Las temperaturas oscilarán a lo largo del día, comenzando con un agradable 23 grados en la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 18 grados en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 32 grados en las horas centrales de la tarde. Este calor será más pronunciado entre las 14:00 y las 16:00 horas, por lo que se recomienda tomar precauciones, como mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 62% en la madrugada y disminuyendo gradualmente hasta un 31% en las horas de mayor calor. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante la tarde. Por la noche, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 58% hacia el final del día, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. La puesta de sol se producirá a las 19:58, ofreciendo un hermoso espectáculo para aquellos que deseen contemplar el ocaso en un entorno despejado. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en San Juan de Aznalfarache, con un tiempo cálido y soleado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.