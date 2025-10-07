El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

El día de hoy, 7 de octubre de 2025, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 20°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 32°C durante la tarde. Este incremento en el termómetro será notable, especialmente en las horas centrales del día, donde se recomienda tomar precauciones para evitar golpes de calor, como mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Aunque en la mañana se registrarán niveles de humedad alrededor del 78%, se espera que esta cifra disminuya a medida que avance el día, alcanzando un 29% en la tarde. Esto significa que, a pesar del calor, la sensación de bochorno será moderada, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin demasiadas incomodidades.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre los 8 y 15 km/h. Este viento, aunque ligero, proporcionará un alivio en las horas más cálidas, haciendo que la temperatura se sienta un poco más fresca. Las ráfagas máximas podrían alcanzar hasta 28 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto es una buena noticia para los agricultores y para aquellos que tienen planes de disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas. La ausencia de lluvias también sugiere que el suelo se mantendrá seco, lo que podría ser un factor a tener en cuenta para el riego de cultivos.

En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento ligero que aportará un toque de frescura. Es un día perfecto para salir, explorar y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.