El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

El día de hoy, 7 de octubre de 2025, se presenta en Priego de Córdoba con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 20 grados , descendiendo ligeramente a 19 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 15 grados a las 06:00. Sin embargo, a partir de las 09:00, se prevé un repunte en el termómetro, alcanzando los 16 grados a las 09:00 y subiendo hasta los 21 grados a las 11:00. Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con valores que oscilarán entre los 28 y 29 grados entre las 14:00 y las 17:00, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. A primera hora, la humedad se sitúa en un 53%, disminuyendo a lo largo del día hasta llegar a un 27% en las horas más cálidas. Esto, combinado con la ausencia de precipitaciones, que se mantendrán en cero a lo largo de todo el día, sugiere que el tiempo será seco y cómodo.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta 30 km/h desde el oeste y suroeste en las horas centrales de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas, aunque se recomienda precaución en actividades al aire libre debido a la intensidad del viento.

No se prevén lluvias en la jornada, con una probabilidad de precipitación del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Priego de Córdoba pueden planificar sus actividades sin temor a cambios climáticos inesperados.

El orto se producirá a las 08:17 y el ocaso a las 19:51, lo que permitirá disfrutar de un día largo y soleado. En resumen, el tiempo de hoy en Priego de Córdoba se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitan a salir y aprovechar el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.