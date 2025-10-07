El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

El día de hoy, 7 de octubre de 2025, Pozoblanco se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 19 grados a la 1 de la madrugada y 18 grados a las 2 de la madrugada, pero se mantendrá en un rango cómodo durante el resto del día.

A partir de las 3 de la madrugada, la temperatura se estabilizará en 17 grados, continuando así hasta las 5 de la madrugada. A partir de las 6 de la mañana, se prevé un ligero descenso a 16 grados, que se mantendrá hasta las 8 de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol comience a elevarse, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 22 grados a las 11 de la mañana y llegando a un máximo de 29 grados a las 4 de la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que pasará del 69% en la madrugada a un 36% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 20 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas, alcanzando hasta 24 km/h a la 1 de la madrugada. A medida que avance el día, la velocidad del viento se mantendrá en torno a los 10-15 km/h, lo que proporcionará un alivio agradable ante las temperaturas más altas.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias en todo el día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los habitantes de Pozoblanco podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, y el sol saldrá a las 8:20 de la mañana y se pondrá a las 7:52 de la tarde, brindando una larga jornada de luz solar.

En resumen, el tiempo en Pozoblanco para hoy se presenta como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

