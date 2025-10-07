El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

El día de hoy, 7 de octubre de 2025, Palma del Río se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que contribuirá a que las temperaturas comiencen a descender suavemente, alcanzando los 20 grados a las 00:00 horas y bajando a 19 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, la temperatura seguirá disminuyendo hasta llegar a los 17 grados entre las 03:00 y las 05:00.

A partir de las 06:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 18 grados a las 09:00. Durante las horas centrales del día, se espera un aumento significativo en la temperatura, que alcanzará su punto máximo a las 16:00, con 33 grados . Este calor será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (81% a las 00:00), irá disminuyendo gradualmente, llegando a un 29% a las 16:00, lo que hará que el ambiente se sienta más seco y cálido.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la madrugada, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre 8 y 12 km/h, aumentando ligeramente a lo largo de la mañana. A las 10:00, se prevé que la velocidad del viento alcance los 12 km/h, lo que proporcionará un alivio ante las altas temperaturas. Sin embargo, hacia la tarde, el viento cambiará de dirección, soplando del este y disminuyendo su velocidad, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias en Palma del Río durante el día. Los pronósticos indican una probabilidad de precipitación del 0% en todos los periodos, lo que significa que el tiempo se mantendrá seco y propicio para actividades al aire libre. La ausencia de lluvias y el cielo despejado permitirán disfrutar de un hermoso atardecer, que se podrá apreciar a las 19:55.

En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy será mayormente soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 33 grados , vientos moderados del noreste y sin posibilidad de lluvias. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.