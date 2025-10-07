El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

Hoy, 7 de octubre de 2025, Los Palacios y Villafranca disfrutarán de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan favorables, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 33 grados . La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 33 grados, proporcionando un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 62% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 30% por la tarde. Esta reducción en la humedad, combinada con las altas temperaturas, podría hacer que la sensación térmica sea más cálida, por lo que se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 28 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento podría ser más intenso en áreas abiertas, por lo que se aconseja precaución en estas zonas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de paseos, deportes o cualquier actividad que se realice al exterior.

A medida que el día avance, el ocaso se producirá a las 19:58 horas, marcando el final de un día soleado y cálido. La temperatura comenzará a descender gradualmente, y se espera que al caer la noche, los termómetros marquen alrededor de 23 grados . En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar del tiempo primaveral en Los Palacios y Villafranca, con cielos despejados y temperaturas agradables que invitan a salir y disfrutar de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.