El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

El día de hoy, 7 de octubre de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Osuna, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 22 y 31 grados a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 22 grados, proporcionando un inicio de jornada fresco y cómodo. A medida que avance la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando picos de hasta 31 grados en las horas más cálidas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 64% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 32% en la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin incomodidades significativas.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 48 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán durante la mañana y la primera parte de la tarde, alcanzando hasta 48 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a un ambiente más tranquilo hacia la tarde y la noche.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Osuna pueden planificar sus actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes y la claridad del cielo permitirán disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 19:54.

La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados hace de este un día ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en el exterior. Se recomienda a los habitantes de Osuna que se mantengan hidratados y utilicen protección solar, especialmente durante las horas pico de calor, que se prevén entre las 14:00 y las 17:00. En resumen, el tiempo de hoy promete ser perfecto para disfrutar de la belleza de Osuna en esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.