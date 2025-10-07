El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

El día de hoy, 7 de octubre de 2025, Morón de la Frontera se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de una jornada soleada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, y se espera que las temperaturas se mantengan agradables a lo largo del día.

A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en torno a los 22 grados , descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se prevé que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 19 grados a las 04:00, pero comenzará a recuperarse rápidamente. Para las 10:00, se espera que el termómetro marque 22 grados, alcanzando un máximo de 31 grados a las 16:00, lo que sugiere que será un día cálido, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 56% a la medianoche y descendiendo hasta un 32% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el día será caluroso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del tiempo sin incomodidades.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre 21 y 31 km/h durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la intensidad del viento disminuirá, alcanzando velocidades de entre 5 y 19 km/h en la tarde y noche. Esto proporcionará un alivio agradable ante las altas temperaturas, especialmente en las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día completamente despejado. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo.

En resumen, Morón de la Frontera disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado que aportará frescura. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza, realizar deportes al aire libre o simplemente relajarse bajo el sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.