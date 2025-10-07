El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

El día de hoy, 7 de octubre de 2025, Montilla se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que contribuirá a que las temperaturas sean moderadas y agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 21 grados , descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 19 y 18 grados durante las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas continúen su descenso hasta alcanzar los 17 grados a las 06:00 y 07:00 horas. Sin embargo, a partir de las 08:00 horas, comenzará un ascenso gradual que llevará el termómetro hasta los 30 grados a las 16:00 horas, alcanzando su punto máximo en 31 grados a las 17:00 horas. Este aumento en la temperatura será acompañado por una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 73% a la medianoche y descenderá hasta un 29% hacia la tarde, lo que hará que el ambiente se sienta más seco y cálido.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del sureste con velocidades que oscilarán entre los 13 y 14 km/h, lo que aportará una sensación de frescura. A medida que el día avance, la dirección del viento cambiará, predominando del sur y su velocidad variará, alcanzando hasta 27 km/h en las horas de mayor calor. Esto podría generar ráfagas que, aunque no serán intensas, contribuirán a la sensación térmica.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los habitantes de Montilla pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, y el sol brillará con fuerza, especialmente en las horas centrales del día, cuando se espera que el cielo permanezca completamente despejado.

El ocaso se producirá a las 19:52 horas, marcando el final de un día que promete ser cálido y soleado, ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o actividades familiares. Con un tiempo tan favorable, Montilla se presenta como un lugar perfecto para disfrutar de la belleza del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.