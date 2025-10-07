El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

El día de hoy, 7 de octubre de 2025, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 21°C en la madrugada y alcanzarán un máximo de 30°C durante la tarde. Este ascenso térmico será más notable en las horas centrales del día, donde se espera que el termómetro marque su punto más alto. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 24°C hacia el final del día.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 98% a las 6 de la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 55% por la tarde, lo que hará que el ambiente sea más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 34 km/h en las horas más activas de la tarde. La dirección del viento variará, predominando del sureste y sur, lo que podría aportar una ligera brisa refrescante, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá a los habitantes de Moguer disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El amanecer se producirá a las 08:27 y el ocaso será a las 20:01, lo que proporciona un amplio margen de tiempo para disfrutar de la luz del día. Las condiciones climáticas son ideales para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de un día en familia en los espacios abiertos.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy se presenta como un día perfecto para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará que la sensación térmica sea agradable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.