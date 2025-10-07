El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

El día de hoy, 7 de octubre de 2025, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 20 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa en la atmósfera será moderada, comenzando en un 59% y aumentando gradualmente hasta un 63% en las primeras horas del día. Este nivel de humedad es típico para esta época del año y no debería causar incomodidad significativa. A medida que el día progrese, la humedad se mantendrá en niveles aceptables, lo que contribuirá a un ambiente fresco y agradable.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias en Martos durante el día. Los datos indican una probabilidad de precipitación del 0% en todos los periodos, lo que significa que los habitantes pueden planificar sus actividades al aire libre sin temor a sorpresas meteorológicas. La ausencia de lluvia también permitirá que el sol brille con fuerza, especialmente en las horas centrales del día.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Se prevé que sople desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 14 km/h. Este viento será más notable en las primeras horas de la mañana y disminuirá gradualmente a lo largo del día. A pesar de su presencia, no se anticipan rachas fuertes que puedan causar molestias.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con un máximo de 29 grados a las 5 de la tarde. Este calor será acompañado por un cielo despejado, lo que hará que las condiciones sean ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24 grados a las 10 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:50. En resumen, el día de hoy en Martos se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con un tiempo cálido y soleado, sin riesgo de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.