El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

El día de hoy, 7 de octubre de 2025, Marchena se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios y sin nubes que puedan interrumpir la luz del sol. Desde la madrugada hasta la noche, se espera que el estado del cielo se mantenga en condiciones óptimas, lo que permitirá disfrutar de un día agradable al aire libre.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 18 y 33 grados . La mañana comenzará con un ambiente fresco, alcanzando los 18 grados a las 6:00 a.m., y subiendo gradualmente a 22 grados a las 10:00 a.m. A medida que avance la jornada, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo a las 3:00 p.m., donde se espera un calor notable de 33 grados. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, llegando a 29 grados a las 6:00 p.m. y cerrando el día con 24 grados a las 11:00 p.m.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 58% por la mañana y disminuyendo a un 27% por la tarde, lo que contribuirá a que el calor se sienta más intenso durante las horas centrales del día. Esta combinación de temperaturas cálidas y baja humedad puede hacer que se sienta un poco más caluroso de lo que realmente es, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección este y oeste, con velocidades que variarán entre 5 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, en general, el viento será suave y no se espera que cause inconvenientes.

No hay probabilidades de precipitación a lo largo del día, lo que significa que no se anticipan lluvias ni tormentas. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que los residentes de Marchena podrán disfrutar de un día soleado sin preocupaciones climáticas.

En resumen, el tiempo en Marchena para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas cálidas y una brisa ligera. Se aconseja a los habitantes que aprovechen este día favorable, ya que las condiciones meteorológicas son ideales para salir y disfrutar de la belleza del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.