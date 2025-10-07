El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

El día de hoy, 7 de octubre de 2025, Mairena del Aljarafe disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos sin nubes que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 32 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. A primera hora, se espera un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 22 grados, que irán descendiendo gradualmente hasta los 18 grados en la madrugada.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 62% por la mañana y disminuyendo a medida que avanza el día, alcanzando niveles más bajos en la tarde, alrededor del 31%. Esto sugiere que, aunque el día comenzará con una sensación de humedad, el calor se sentirá más seco a medida que las temperaturas aumenten.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. La dirección del viento cambiará a lo largo del día, comenzando desde el oeste y moviéndose hacia el suroeste, lo que podría influir en la sensación térmica.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre, lo que es ideal para aquellos que planean disfrutar de un día en el parque o realizar actividades deportivas.

La salida del sol se producirá a las 08:24 y se pondrá a las 19:58, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz natural. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará de este un día perfecto para salir y disfrutar de la belleza del entorno.

En resumen, Mairena del Aljarafe experimentará un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento moderado, los residentes podrán disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.