El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

El día de hoy, 7 de octubre de 2025, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 32 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque 32 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 60% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 31% en las horas más cálidas. Esta combinación de temperaturas cálidas y baja humedad hará que la sensación térmica sea bastante agradable, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y utilicen protección solar, especialmente durante las horas pico de radiación.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 6 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Este viento ligero será un aliado perfecto para quienes deseen disfrutar de un paseo o realizar actividades deportivas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para aquellos que planean salir a disfrutar de la naturaleza o participar en eventos al aire libre. La ausencia de lluvias también contribuirá a mantener las condiciones del suelo secas, lo que es favorable para las actividades agrícolas en la región.

A medida que el día avance, el ocaso se producirá a las 19:57, ofreciendo un espectáculo visual con la puesta de sol en un cielo despejado. Las temperaturas comenzarán a descender después de la puesta del sol, pero se mantendrán agradables, rondando los 24 grados a las 21:00 horas.

En resumen, Mairena del Alcor disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.