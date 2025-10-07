El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

El día de hoy, 7 de octubre de 2025, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que se mantendrán a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad sin interrupciones. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 29 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 29 grados a las 15:00 horas. Este clima cálido será ideal para actividades al aire libre, ya que la sensación térmica será agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 72% en las primeras horas del día y descendiendo gradualmente hasta un 21% hacia la noche. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la humedad no será excesiva, lo que contribuirá a una sensación de confort. Sin embargo, se recomienda a los lucentinos mantenerse hidratados, especialmente durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste a una velocidad de entre 4 y 9 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 27 km/h en las horas de mayor actividad. Este viento ligero proporcionará un alivio agradable del calor, especialmente en las horas de la tarde. Las direcciones del viento variarán, pero en general se mantendrá en el sector sureste y sur, lo que es típico para esta época del año en la región.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los lucentinos pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos repentinos. La ausencia de lluvia también permitirá que los eventos al aire libre, como ferias o encuentros familiares, se desarrollen sin inconvenientes.

A medida que el sol se ponga a las 19:52, las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán agradables, rondando los 21 grados a última hora de la noche. La noche será ideal para disfrutar de paseos al aire libre o cenas en terrazas, ya que el tiempo seguirá siendo favorable.

En resumen, el día de hoy en Lucena se presenta como una jornada perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.