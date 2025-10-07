El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

El día de hoy, 7 de octubre de 2025, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A lo largo de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 20 y 19 grados , alcanzando su punto más bajo en las primeras horas. A medida que avance el día, se espera un aumento en la temperatura, que alcanzará los 32 grados en las horas centrales de la tarde. Este incremento será acompañado por una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 77% por la mañana y descenderá hasta un 29% hacia la tarde, lo que hará que el calor se sienta más intenso.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 8 y 17 km/h. En las primeras horas, la brisa será suave, pero se intensificará a medida que avance el día, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h en la tarde. Esta combinación de viento y temperaturas cálidas puede generar una sensación térmica más elevada, por lo que se recomienda a los habitantes de Lora del Río tomar precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para aquellos que deseen disfrutar de actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para paseos, deportes y reuniones familiares.

La puesta de sol se producirá a las 19:56, marcando el final de un día que promete ser soleado y cálido. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 25 grados hacia la tarde-noche, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable.

En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy es perfecto para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Se aconseja a los ciudadanos que se mantengan hidratados y protejan su piel del sol durante las horas más calurosas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.