El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

El día de hoy, 7 de octubre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 30 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura será de 24 grados, descendiendo a 23 grados a la 01:00 y alcanzando su mínimo de 18 grados a las 07:00.

A medida que avanza la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 21 grados a las 03:00 y 04:00, y subiendo a 22 grados a las 02:00. El calor se intensificará durante la tarde, alcanzando un máximo de 30 grados a las 17:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 51% a la medianoche y descenderá hasta un 29% hacia el final de la tarde.

El viento será otro factor a considerar, con ráfagas que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrará un viento del oeste a 7 km/h, aumentando a 12 km/h a medida que avanza la mañana. Durante la tarde, se espera que el viento sople desde el oeste a velocidades que alcanzarán hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor intenso.

No se prevén precipitaciones en el día de hoy, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que los habitantes de Linares podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula en todos los periodos, lo que refuerza la idea de que será un día perfecto para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados a las 23:00. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:48. En resumen, el tiempo de hoy en Linares se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que promete un día soleado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.