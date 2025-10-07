El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

El día de hoy, 7 de octubre de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Lepe, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 28 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta el 100% en la madrugada, pero se irá reduciendo a medida que el día avance, estabilizándose en torno al 59% por la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa durante las horas pico, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h, predominando de dirección sur y sureste. Este viento, aunque no será muy fuerte, puede ofrecer un alivio ante las temperaturas cálidas, especialmente durante la tarde. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes deseen disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en la naturaleza. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los hermosos paisajes que ofrece la región.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 23 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 20:03, momento en el cual el cielo seguirá despejado, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.