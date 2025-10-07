El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

El día de hoy, 7 de octubre de 2025, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 22 grados , descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 19 grados a las 04:00 y 18 grados a las 05:00. Sin embargo, a partir de las 09:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 21 grados a las 10:00 y subiendo hasta los 24 grados a las 11:00. El pico de calor se registrará en la tarde, con temperaturas que alcanzarán los 32 grados entre las 15:00 y las 17:00, lo que sugiere que será un día cálido.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se mantendrá en niveles relativamente altos, comenzando en un 57% y alcanzando un 74% a las 05:00. Sin embargo, a medida que la temperatura aumenta, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 48% a las 20:00, lo que podría hacer que la sensación de calor sea más llevadera durante la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre 3 y 40 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas, alcanzando hasta 40 km/h a la medianoche, y disminuyendo gradualmente a medida que avanza el día. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente durante las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones en el día de hoy, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todas las horas. Esto significa que los residentes de Lebrija pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas pico de calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.