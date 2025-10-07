El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

El día de hoy, 7 de octubre de 2025, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables que oscilarán entre los 17 y 30 grados a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y cálido. A medida que avance la mañana, las temperaturas alcanzarán los 22 grados a las 10:00 horas, y se espera que continúen subiendo hasta llegar a un máximo de 30 grados en la tarde, alrededor de las 17:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 55% por la mañana y descendiendo hasta un 23% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del suroeste y del noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar un alivio adicional ante las altas temperaturas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de un paseo por el campo o una visita a los monumentos históricos de la ciudad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados a las 20:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:49 horas. La noche se presentará tranquila, con temperaturas que se mantendrán agradables, lo que invitará a salir y disfrutar de la vida nocturna de Jaén.

En resumen, el día de hoy en Jaén se caracteriza por un tiempo cálido, seco y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar al máximo el esplendor del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.