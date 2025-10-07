El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

El día de hoy, 7 de octubre de 2025, Coria del Río se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que contribuirá a que las temperaturas sean agradables para los habitantes y visitantes de la localidad.

A las 00:00 horas, la temperatura se situará en 23 grados , descendiendo gradualmente a lo largo de la madrugada hasta alcanzar los 18 grados a las 06:00 horas. A medida que avance el día, se espera un aumento en la temperatura, alcanzando los 30 grados a las 14:00 horas, y un máximo de 33 grados a las 17:00 horas. Este ascenso térmico será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 63% en la madrugada y el 34% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del oeste con velocidades de hasta 9 km/h, aumentando a lo largo del día, especialmente en las horas de la tarde, donde se prevén ráfagas de viento del suroeste que alcanzarán hasta 31 km/h. Esta brisa será un alivio ante el calor, proporcionando un ambiente más fresco y agradable.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna parte del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que será un día ideal para actividades al exterior, como paseos, deportes o reuniones familiares.

La puesta de sol se producirá a las 19:58 horas, marcando el final de un día que promete ser soleado y cálido. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, Coria del Río se presenta como un lugar ideal para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre. Los habitantes deben aprovechar este clima favorable, ya que las condiciones meteorológicas son perfectas para disfrutar de un día pleno de actividades.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.