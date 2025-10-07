El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

El día de hoy, 7 de octubre de 2025, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de la temperatura.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 20 grados , descendiendo ligeramente a 19 grados a la 01:00 y manteniéndose en ese rango durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera un incremento en la temperatura, alcanzando los 30 grados a las 15:00 horas, y un máximo de 32 grados a las 17:00 horas. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comienza alta en la mañana (79% a las 00:00), irá disminuyendo a medida que la temperatura aumenta, alcanzando un 36% hacia las 20:00 horas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del oeste con velocidades que oscilarán entre 6 y 9 km/h. A medida que el día avanza, la dirección del viento cambiará, predominando del noreste y sur, con ráfagas que alcanzarán hasta 11 km/h en horas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio ante el calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna lluvia a lo largo de la jornada. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los cordobeses podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. La ausencia de lluvias y el cielo despejado también contribuirán a una buena visibilidad en la ciudad.

El ocaso se producirá a las 19:53 horas, marcando el final de un día que promete ser cálido y agradable. Con temperaturas que se mantendrán por encima de los 20 grados hasta bien entrada la noche, será un buen momento para disfrutar de paseos al aire libre y actividades familiares. En resumen, Córdoba vivirá un día de clima primaveral, perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.