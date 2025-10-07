El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

El día de hoy, 7 de octubre de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Castilleja de la Cuesta. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de toda la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 31 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 31 grados. Este calor será más pronunciado en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 65% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 33% en las horas de mayor calor. Esta reducción en la humedad, combinada con el sol radiante, puede hacer que la sensación térmica sea más cálida, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea posible.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 15 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h. Este viento moderado puede ofrecer un alivio temporal del calor, pero no será suficiente para mitigar la sensación de calor intenso durante las horas pico.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque. Sin embargo, es importante recordar que, aunque el tiempo será mayormente favorable, las temperaturas pueden ser elevadas, por lo que se recomienda el uso de protector solar y ropa ligera.

El amanecer se producirá a las 08:24 y el ocaso a las 19:58, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo en Castilleja de la Cuesta hoy será cálido, soleado y sin lluvias, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre tomando las precauciones necesarias ante el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.