El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

El día de hoy, 7 de octubre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Cartaya, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 16 y 29 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, alcanzando una temperatura de 20 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 19 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 18 grados hasta las 09:00, momento en el que comenzará a ascender.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 29 grados entre las 14:00 y las 16:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que, aunque alta en las primeras horas del día (hasta un 100% en la madrugada), irá disminuyendo gradualmente, situándose en torno al 39% a las 15:00. Esto sugiere que, a pesar del calor, el ambiente se sentirá más seco a medida que avanza la jornada.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Desde la madrugada, se registrarán vientos suaves provenientes del oeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h. A medida que el día avanza, se espera que la dirección del viento cambie, predominando del sur y suroeste, alcanzando rachas de hasta 24 km/h en las horas más cálidas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente durante las horas pico.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que no se anticipan cambios en las condiciones meteorológicas que puedan interrumpir planes o eventos.

El amanecer se producirá a las 08:29 y el ocaso a las 20:03, lo que significa que los cartayeros podrán disfrutar de una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo de hoy en Cartaya será perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.