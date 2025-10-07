El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

El día de hoy, 7 de octubre de 2025, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 21 grados , descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 19 grados a las 02:00 y 03:00, para luego estabilizarse en 18 grados a las 04:00. Sin embargo, a partir de las 10:00, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando los 21 grados a las 10:00 y llegando a un máximo de 31 grados a las 17:00. Este aumento de temperatura será acompañado por una disminución en la humedad relativa, que pasará del 66% en la madrugada al 30% en las horas más cálidas del día.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del sureste con velocidades que oscilarán entre 6 y 9 km/h. A medida que el día avanza, la dirección del viento cambiará a noreste, alcanzando velocidades de hasta 26 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas más calurosas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes de Carmona sin interrupciones.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 23 grados a las 23:00. El ocaso se producirá a las 19:56, marcando el inicio de una noche tranquila y despejada. En resumen, el tiempo de hoy en Carmona será perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitará a salir y disfrutar del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.