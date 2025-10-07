El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

El día de hoy, 7 de octubre de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Camas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de la temperatura.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 23 grados , descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando, alcanzando los 20 grados a las 02:00 y 03:00, y 19 grados a las 04:00. Sin embargo, a partir de las 10:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 22 grados a las 10:00 y subiendo hasta 24 grados a las 11:00. El pico de calor se registrará en la tarde, con temperaturas que alcanzarán los 32 grados entre las 16:00 y 17:00, lo que sugiere que será un día cálido.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se mantendrá alta, alcanzando un 89% a las 07:00. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que la humedad disminuya, llegando a un 72% a las 10:00 y bajando aún más hasta un 49% a las 12:00. Esto contribuirá a que la sensación de calor sea más intensa durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 17 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h a las 20:00. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Camas pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La puesta de sol se producirá a las 19:58, marcando el final de un día soleado y cálido.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados que aportarán un toque de frescura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.