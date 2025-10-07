El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

El día de hoy, 7 de octubre de 2025, se presenta en Cabra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 30 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 20 grados, descendiendo ligeramente a 18 grados en la madrugada. A medida que avance la mañana, se prevé un aumento significativo, alcanzando los 29 grados hacia el mediodía. Por la tarde, las temperaturas podrían llegar a un máximo de 30 grados, lo que sugiere un ambiente cálido, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se espera que se mantenga en niveles moderados, comenzando en un 72% por la mañana y descendiendo a un 28% por la tarde. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar del día con mayor comodidad.

En cuanto al viento, se anticipa que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 2 y 27 km/h. Predominarán las direcciones del noreste y del sur, con ráfagas más intensas en las horas centrales del día. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente durante las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, permitiendo que los habitantes de Cabra realicen sus actividades cotidianas sin preocupaciones.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy se caracteriza por un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento moderado. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por el campo, realizar deporte o simplemente disfrutar de un buen rato en compañía de amigos y familiares. Aprovecha este día soleado y cálido, ya que las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de la belleza de la naturaleza en esta hermosa localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.