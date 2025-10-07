El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

El día de hoy, 7 de octubre de 2025, Las Cabezas de San Juan disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, se espera que el estado del cielo se mantenga en su mayoría despejado, con solo algunas nubes dispersas en las primeras horas de la mañana. Esto proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre.

En cuanto a la temperatura, se anticipa un inicio fresco con valores alrededor de 22°C a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 21°C a la 01:00 y 20°C a las 02:00. A medida que avanza la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 19°C a las 04:00 y manteniéndose en torno a los 19°C y 20°C hasta las 09:00. A partir de las 10:00, se prevé un aumento significativo, alcanzando los 24°C a las 11:00 y llegando a un máximo de 33°C a las 17:00. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, situándose en 31°C a las 18:00 y cerrando el día con 22°C a las 23:00.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 56% a la medianoche y aumentando a lo largo del día, alcanzando un 85% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, se espera que la humedad disminuya a medida que las temperaturas suben, estabilizándose en torno al 30% por la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sureste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 40 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas, alcanzando hasta 40 km/h a la medianoche y 32 km/h a la 01:00. A medida que avanza el día, la velocidad del viento disminuirá, con ráfagas de entre 11 y 19 km/h en la tarde.

No se esperan precipitaciones durante el día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de Las Cabezas de San Juan podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre, paseos y eventos sociales. Con un tiempo tan favorable, es un buen momento para disfrutar de la belleza natural de la región y aprovechar al máximo el día.

