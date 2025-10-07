El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

El día de hoy, 7 de octubre de 2025, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traduce en una visibilidad óptima y un ambiente propicio para actividades al exterior. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 31 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 31 grados. Por la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 22 grados, descendiendo ligeramente hasta los 18 grados en las primeras horas del día.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 68% y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 33% en las horas de mayor calor. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de las actividades al aire libre sin incomodidades significativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 28 km/h, lo que podría ofrecer un alivio refrescante ante las altas temperaturas. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, alcanzando velocidades de entre 12 y 25 km/h en la tarde y noche. Esto permitirá que el ambiente se mantenga agradable, sin que el viento se convierta en un factor perturbador.

No se esperan precipitaciones en Bormujos durante el día de hoy, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

La puesta de sol se producirá a las 19:58, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día soleado y cálido. Con un cielo despejado, los habitantes de Bormujos podrán disfrutar de un atardecer espectacular, ideal para cerrar el día con tranquilidad y belleza natural. En resumen, el tiempo de hoy en Bormujos es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, baja probabilidad de lluvia y un viento moderado que aportará frescura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.