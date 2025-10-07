El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

El día de hoy, 7 de octubre de 2025, Bailén se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 21 grados a media tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 54% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 39% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica será bastante confortable, ideal para actividades al aire libre. La brisa será suave, con vientos predominantes del este y del noreste, alcanzando velocidades de entre 4 y 6 km/h en las primeras horas, y aumentando a 12 km/h en las horas centrales del día.

A lo largo de la tarde, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 30 grados alrededor de las 16:00 horas. Sin embargo, conforme se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 24 grados hacia el final del día. La caída de la temperatura será acompañada por un aumento en la humedad, que podría llegar a un 36% al caer la noche.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en el parque.

El ocaso se producirá a las 19:49, momento en el que el cielo comenzará a oscurecerse, pero aún se podrá disfrutar de un ambiente cálido y agradable. La noche se presentará despejada, lo que permitirá observar las estrellas sin la interferencia de nubes.

En resumen, Bailén disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para aprovechar al máximo las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.