El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

El día de hoy, 7 de octubre de 2025, Baeza se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá poco nuboso, con una temperatura inicial de 22 grados , que irá descendiendo gradualmente a medida que avanza el día.

A lo largo de la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando, alcanzando los 21 grados a la 1 de la madrugada y descendiendo a 20 grados a las 2 de la madrugada. La humedad relativa será alta en las primeras horas, comenzando en un 60% y aumentando hasta un 67% a las 2 de la madrugada. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a una sensación más fresca y cómoda.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con un pronóstico de 27 grados a las 3 y 4 de la tarde, y un ligero descenso a 26 grados a las 5 de la tarde. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará que sea un día ideal para actividades al aire libre. La brisa será suave, con vientos predominantes del este, alcanzando velocidades de hasta 12 km/h en las horas centrales del día.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Baeza pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un tiempo propicio para paseos, excursiones o cualquier actividad que se desee realizar al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados a las 9 de la noche y bajando a 23 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:48.

En resumen, el tiempo en Baeza para hoy es ideal, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de la belleza de la ciudad y sus alrededores, aprovechando al máximo las condiciones meteorológicas favorables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.