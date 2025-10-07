El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

El día de hoy, 7 de octubre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Baena, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 31 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 31 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, llegando a los 25 grados hacia las 22:00 horas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 49% por la mañana y alcanzando su punto más alto del 76% en las primeras horas de la tarde. Sin embargo, a medida que las temperaturas aumenten, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 25% durante las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será moderada gracias a la baja humedad en las horas pico.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección predominantemente este-sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 13 km/h. Las ráfagas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. Este viento suave y constante contribuirá a un ambiente agradable, ideal para actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá a los habitantes de Baena disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy se presenta como ideal para disfrutar de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera. Es un buen momento para salir a pasear, hacer deporte o simplemente relajarse al aire libre, aprovechando las condiciones favorables que nos ofrece este día de octubre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.