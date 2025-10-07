El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

El día de hoy, 7 de octubre de 2025, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 22 grados , descendiendo ligeramente a 20 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en torno a los 19 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 32 grados en las horas centrales de la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana con un 67%, irá disminuyendo a medida que la temperatura suba, llegando a un 25% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será moderada.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante la posibilidad de ráfagas más intensas en ciertos momentos del día.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en Andújar durante el día. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un día soleado. La visibilidad será óptima, lo que facilitará la realización de actividades recreativas y deportivas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados hacia las 10 de la noche. El ocaso se producirá a las 19:50, marcando el inicio de una noche tranquila y despejada, ideal para disfrutar de un paseo o una cena al aire libre.

En resumen, el tiempo en Andújar para hoy se presenta favorable, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia, lo que permitirá a los habitantes disfrutar de un día pleno de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.